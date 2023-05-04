В Татарстане зарегистрировали 25 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 25 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 19 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 4 мая в Татарстане выявлены 205 336 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 758 человек, в том числе 18 за минувшие сутки.

Всего в республике от инфекции скончались 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко