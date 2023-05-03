В России зафиксировали 3 214 новых случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 3 214 граждан. Всего с начала пандемии в стране выявили 22 862 069 случаев заражения COVID-19.

За сутки в России госпитализировали 1 054 заболевших. Выписали в связи с выздоровлением за сутки 6 549 пациентов. Всего от COVID-19 в России вылечились 22 265 627 человек.

Умерли от COVID-19 за сутки 33 жителя России. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 398 399 россиян, сообщает федеральный оперштаб.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Татьяна Демина