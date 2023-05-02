УНИКС сыграет первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ в Казани в ближайшую субботу
Единая лига ВТБ опубликовала расписание матчей финальной серии плей-офф турнира между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом‑Кубань». Серия стартует 6 мая в Казани.
Расписание матчей:
- УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 6 мая в 14:00;
- УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 8 мая в 15:00;
- «Локомотив-Кубань» — УНИКС — 11 мая в 19:30;
- «Локомотив-Кубань» — УНИКС — 13 мая в 14:00;
- УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 16 мая в 19:30 (при необходимости);
- «Локомотив-Кубань» — УНИКС — 19 мая в 20:00 (при необходимости);
- УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 22 мая в 19:30 (при необходимости).
Напомним, Баскетболисты УНИКСа обыграли «Зенит» на своей площадке в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Поединок закончился со счетом 80:79. Благодаря победе подопечные Велимира Перасовича пробились в финал турнира.
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