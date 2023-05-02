За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 26 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 26 случаев заражения коронавирусом, госпитализировали пять человек. За весь период пандемии в республике подтвердились 205 287 случаев COVID-19.

По данным оперштаба России, общее число выздоровевших в республике достигло 202 703 человек, выздоровевших за сутки не зарегистрировано.

Умерли за весь период 2 010 заболевших. За сутки летальных случаев не подтвердилось.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко