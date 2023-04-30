За сутки в России у 5 341 человека подтвердился COVID-19

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 341 человека, госпитализированы 424 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 851 209 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 30 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 725 пациентов. Всего вылечившихся — 22 249 894 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 34 россиян. Всего от инфекции скончались 398 305 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Илина Хакимова