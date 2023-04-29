Новости общества

23:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Врач рассказала, как долго восстанавливается обоняние после перенесенного коронавируса

02:32, 29.04.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Врач рассказала, как долго восстанавливается обоняние после перенесенного коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

После коронавируса обоняние может вернуться, даже если симптомы сохраняются длительное время. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на врача-невролога АО «Медицина» Галину Чудинскую.

— Даже если они сохраняются длительное время, шансы на восстановление есть, — отметила она.

По словам специалиста, продолжительность нарушений обоняния и вкуса разнятся от пациента к пациенту. Кто-то полностью восстанавливается в течение нескольких дней, а кто-то более года.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также