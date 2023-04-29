Врач рассказала, как долго восстанавливается обоняние после перенесенного коронавируса

После коронавируса обоняние может вернуться, даже если симптомы сохраняются длительное время. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на врача-невролога АО «Медицина» Галину Чудинскую.

— Даже если они сохраняются длительное время, шансы на восстановление есть, — отметила она.

По словам специалиста, продолжительность нарушений обоняния и вкуса разнятся от пациента к пациенту. Кто-то полностью восстанавливается в течение нескольких дней, а кто-то более года.

Фото: realnoevremya.ru

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Елизавета Пуншева