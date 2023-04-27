В Татарстане за сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализированы 19 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 27 апреля в Татарстане выявили 205 144 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 202 590 человек, в том числе 59 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко