В Татарстане за сутки зарегистрировали 31 новый случай заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, госпитализированы 15 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 25 апреля в Татарстане зарегистрировали 205 084 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 202 467 человек, в том числе 97 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко