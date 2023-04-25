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В Татарстане за сутки зарегистрировали 31 новый случай заражения коронавирусом

11:12, 25.04.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане за сутки зарегистрировали 31 новый случай заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, госпитализированы 15 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 25 апреля в Татарстане зарегистрировали 205 084 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 202 467 человек, в том числе 97 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Лучше бы рассказали какие последствия у вакцинированных и переболевших ковидом? Почему умирает так много вакцинированных мужчин среднего возраста? Кто нибудь страховку получал за ковид после вакцинации? Что показал массовый эксперимент с вакцинированием населения ? 2-а года прошло- вопросы без ответа. Ответы только у конспирологов, но это такая жесть. Такое впечатление, что все специалисты, организовавшие этот процесс, получили поражение головного мозга или просто вымерли.
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