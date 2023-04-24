В Татарстане за сутки зарегистрировали 34 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы два человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 24 апреля в Татарстане зарегистрировано 205 053 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 202 370 человек, в том числе 47 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко