С начала года в Татарстане выявили более 11 тысяч случаев COVID-19
В Татарстане с начала 2023 года выявили 11,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего, по последним данным, в республике с начала пандемии их зарегистрировано 204 983.
Умер от коронавируса с 1 января этого года один человек. Всего на сегодняшний зарегистрировано 2 010 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.
Вылечились от коронавируса в общей сложности 202 323 татарстанца. Из них 11,7 тысячи — с начала текущего года.
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