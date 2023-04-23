С начала года в Татарстане выявили более 11 тысяч случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала 2023 года выявили 11,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего, по последним данным, в республике с начала пандемии их зарегистрировано 204 983.

Умер от коронавируса с 1 января этого года один человек. Всего на сегодняшний зарегистрировано 2 010 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вылечились от коронавируса в общей сложности 202 323 татарстанца. Из них 11,7 тысячи — с начала текущего года.

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Татьяна Демина