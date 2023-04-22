В Татарстане за сутки COVID-19 подтвердился у 37 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 10 человек, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 22 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 983 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 202 323 человека, в том числе 27 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Айрат Назипов