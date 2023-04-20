В России за сутки коронавирусом заболел 7 041 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в России подтвердился 7 041 новый случай заражения коронавирусом. В больницу попали 1 064 пациента. Всего заболевших по стране выявили 22 789 729 человек.



По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 752 россиянина, всего выздоровевших — 22 181 767 человек.

Также коронавирус унес жизни 35 жителей страны. С начала пандемии от инфекции скончались 397 974 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов