В России за сутки коронавирусом заболели 7 094 человека

За прошедшие сутки в России подтвердилось 7 094 новых случая заражения коронавирусом. В больницу попали 456 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 22 765 337 человек.



По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 841 человек, всего выздоровевших — 22 151 154 человека.

Помимо этого, коронавирус унес жизни 38 россиян. С начала пандемии от инфекции скончались 397 828 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Илина Хакимова