За последние сутки в России зарегистрировали 8 082 случая заболевания COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в России подтвердилось 8 082 новых случая заражения коронавирусом. В больницу попали 1 047 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 22 750 798 человек.



По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 605 человек, всего выздоровевших — 22 135 582 человека.

Коронавирус унес жизни 35 россиян. С начала пандемии от инфекции скончались 397 753 жителя России.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов