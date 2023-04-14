В Татарстане за сутки коронавирусом заболел 51 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 51 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализировали 14 человек, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 14 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 634 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 201 955 человек. За сутки от COVID-19 вылечились 49 татарстанцев.

Умерли с начала пандемии 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов