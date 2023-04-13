За сутки в России коронавирусом заболели 7 892 человека

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в России подтвердилось 7 892 новых случая заражения коронавирусом. В больницу попали 1 116 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 22 742 716 человек.



По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 818 человек, всего выздоровевших — 22 125 716 человек.

Помимо этого, коронавирус унес жизни 37 россиян. С начала пандемии от инфекции скончались 397 718 жителей России.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов