В Новошешминском районе Татарстана почти на полгода ограничат движение транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Новошешминском районе Татарстана временно ограничат движение транспортных средств по автодороге Новошешминск — «Шереметьевка — Кармалы». Об этом сообщают в Миндортрансе республики.

Ограничение связано с ремонтными работами на участках с 12,5 км по 12,9 км и 15,3 км по 18,5 км. Они продлятся с 17 апреля по 11 августа 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Водителям для объезда предлагаются следующие автодороги регионального значения:

Азеево — Черемшан — Шентала;

Объезд с. Новошешминск;

и федеральная автомобильная дорога

Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан».

Напомним, власти Казани распорядились 27 апреля ограничить движение автотранспорта в центре города из-за проведения легкоатлетической эстафеты. Уточняется, что дороги будут перекрыты с 13.00 до 17.00.

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Елизавета Пуншева