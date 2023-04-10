В Татарстане за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом. В больницу попали 7 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 10 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 433 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 201 739 человек, в том числе 76 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов