За сутки в России выявили 9 371 случай заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 9 371 случай заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 155 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 689 110 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом



По данным на 6 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 10 879 человек, всего выздоровевших — 22 060 308 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 39 россиян, всего от инфекции скончались 397 459 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко