За сутки в России выявили 9 371 случай заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 9 371 случай заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 155 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 689 110 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
По данным на 6 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 10 879 человек, всего выздоровевших — 22 060 308 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 39 россиян, всего от инфекции скончались 397 459 человек.
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