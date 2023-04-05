За сутки в России коронавирус зарегистрировали у 8 636 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 8 636 человек, госпитализированы 1 294 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 679 739 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 5 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 807 пациентов. Всего вылечившихся — 22 049 429 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 36 россиян. Всего от инфекции скончались 397 420 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко