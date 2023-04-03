В России выявили коронавирус у 7 836 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 7 836 человек, госпитализированы 528 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 663 962 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 3 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 737 пациента. Всего вылечившихся — 22 025 358 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 34 россиян. Всего от инфекции скончались 397 346 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко