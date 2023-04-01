В Татарстане за сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом, госпитализированы 15 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 1 апреля в Татарстане зарегистрированы 203 744 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 200 937 человек, в том числе 174 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко