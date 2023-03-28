В России за сутки выявили 8 447 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За последние сутки в России коронавирус выявили у 8 447 человек, госпитализированы 1 604 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 603 646 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 28 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 013 пациентов. Днем ранее было 8 160 пациентов. Всего вылечившихся — 21 957 466 человек.

За сутки от коронавируса умерли 37 жителей РФ. Всего инфекция унесла жизни 397 146 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов