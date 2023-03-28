За сутки в Татарстане коронавирусом заразились 147 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 147 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 32 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 28 марта в Татарстане зарегистрированы 203 219 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 200 227 человек, а за минувшие сутки — 147.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Айрат Назипов