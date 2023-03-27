Бывший вратарь «Ак Барса» объявил о завершении карьеры

Экс-голкипер казанского «Ак Барса» Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры. Сегодня ему исполнилось 40 лет.

— Еще год назад после подписания контракта уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но мое физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Пришло время, — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Василий Кошечкин родился 27 марта 1983 года в Тольятти. Профессиональную карьеру начал в 2002 году в составе клуба Высшей лиги «Олимпии». В «Ак Барс» пришел в 2007 году. Затем выступал за «Ладу», «Северсталь» и магнитогорский «Металлург».

Фото: ak-bars.ru

Кошечкин является Олимпийским чемпионом 2018 года. Также выигрывал ЧМ в 2009 году. Вратарь дважды становился призером мировых первенств. Это было в 2007 и 2010 годах.

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Айрат Назипов