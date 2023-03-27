Новости общества

07:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамском лесхозе назначили нового директора

09:21, 27.03.2023
В Нижнекамском лесхозе назначили нового директора
Фото: tatarstan.ru

Директором Нижнекамского лесхоза стал Роман Федотов. Его на «деловом понедельнике» представил глава Нижнекамска и руководитель района Рамиль Муллин.

Роман Федотов занимал должность заместителя директора Нижнекамского лесхоза с сентября 2020 года. До этого он работал общественным представителем уполномоченного по правам предпринимателей в Татарстане.

Рамиль Муллин пожелал Федотову успехов на новом посту.

Фото: скриншот видео

Напомним, предыдущий директор лесхоза Ильдус Сафин скончался в феврале. Он ушел из жизни в возрасте 50 лет.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также