В Нижнекамском лесхозе назначили нового директора

Директором Нижнекамского лесхоза стал Роман Федотов. Его на «деловом понедельнике» представил глава Нижнекамска и руководитель района Рамиль Муллин.

Роман Федотов занимал должность заместителя директора Нижнекамского лесхоза с сентября 2020 года. До этого он работал общественным представителем уполномоченного по правам предпринимателей в Татарстане.

Рамиль Муллин пожелал Федотову успехов на новом посту.

Фото: скриншот видео

Напомним, предыдущий директор лесхоза Ильдус Сафин скончался в феврале. Он ушел из жизни в возрасте 50 лет.

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Айрат Назипов