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Сегодня в Казани ожидается до +15 градусов

06:33, 26.03.2023
Сегодня в Казани ожидается до +15 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 26 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный юго-западный ветер. Возможен небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +13 до +15 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха составят от +11 до +16°С.

Синоптики прогнозируют в республике утром и днем дождь.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится очень теплая погода. Днем ожидается от +10 до +15 градусов и дождь.

В апреле и мае, а также в течение трех летних месяцев 2023 года среднемесячные температуры воздуха в Татарстане ожидаются в пределах нормы. В сентябре они окажутся выше нее.

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Максим Кокунин
Общество Татарстан

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