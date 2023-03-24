Школьники из Татарстана стали победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады по химии

14 школьников из Татарстана стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.



Заключительный этап олимпиады прошел в Сочи на базе Федеральной территории «Сириус» с 16 по 23 марта. В нем приняли участие 25 учащихся татарстанских школ.

Олимпиада по химии проходила в три тура: первый и второй — теоретические, третий — экспериментальный. Участникам олимпиады центральной предметно-методической комиссией были предложены задания по основным разделам химии.

Педагоги из Казани вышли в финал первого тура регионального этапа конкурса «Учитель года России». Всего финалистами стали 15 человек, четыре из них — учителя из столицы Татарстана.



В Альметьевском районе Татарстана в 2023 году пройдет XIV Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов. Она состоится с 27 июля по 7 августа на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный».



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Маргарита Головатенко