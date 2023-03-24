В России выявили 12 493 новых случая заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 12 493 человек, госпитализированы 1 390 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 562 888 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 24 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 13 443 пациента. Всего вылечившихся — 21 915 850 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 35 россиян. Всего от инфекции скончались 397 009 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко