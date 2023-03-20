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В Татарстане расформировали группу по правовому обеспечению мер по противодействию COVID-19

18:01, 20.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане расформировали группу по правовому обеспечению мер по противодействию COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане распустили межведомственную группу по выработке предложений по правовому обеспечению мер, направленных на противодействие распространению COVID-19. Такое распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Документ признает утратившим силу предыдущее распоряжение о создании межведомственной группы. Она была сформирована еще 9 апреля 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в состав межведомственной группы входили 12 человек. Возглавлял ее министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

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Айрат Назипов
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