В Татарстане расформировали группу по правовому обеспечению мер по противодействию COVID-19
В Татарстане распустили межведомственную группу по выработке предложений по правовому обеспечению мер, направленных на противодействие распространению COVID-19. Такое распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Документ признает утратившим силу предыдущее распоряжение о создании межведомственной группы. Она была сформирована еще 9 апреля 2020 года.
Напомним, в состав межведомственной группы входили 12 человек. Возглавлял ее министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.
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