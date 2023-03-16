В Казани стартует Кубок России по баскетболу на колясках
В Казани стартует Кубок России по баскетболу на колясках, соревнования запланированы с 16 по 21 марта на базе УТЦ ТБ «УНИКС» в поселке Васильево.
В турнире примут участие:
- «БасКИ» — «ЦОП им. В.П. Кондрашина» из Санкт-Петербурга;
- «Волга» из Ульяновской области;
- «Крылья Барса» — Татарстан;
- «Легион-Югра» — ХМАО-Югра;
- «Фалькон» — Москва;
- «Шанс» — Тюменская область.
Генеральный спонсор — АО «ТАИФ». Информационные партнеры: телерадиокомпания «Новый век» и интернет-газета «Реальное время».
В декабре 2022 года в спорткомплексе «Тулпар» состоялся турнир по стритболу на колясках 3Х3, посвященный декаде инвалидов. В соревнованиях принимали участие восемь команд, разделенных на две подгруппы по степени тяжести имеющихся травм у паралимпийцев. Турнир выиграла местная команда «Крылья Барса». «Реальное время» раскрывало подробности с места событий.
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