В Казани стартует Кубок России по баскетболу на колясках

В Казани стартует Кубок России по баскетболу на колясках, соревнования запланированы с 16 по 21 марта на базе УТЦ ТБ «УНИКС» в поселке Васильево.



В турнире примут участие:

«БасКИ» — «ЦОП им. В.П. Кондрашина» из Санкт-Петербурга;

«Волга» из Ульяновской области;

«Крылья Барса» — Татарстан;

«Легион-Югра» — ХМАО-Югра;

«Фалькон» — Москва;

«Шанс» — Тюменская область.

Генеральный спонсор — АО «ТАИФ». Информационные партнеры: телерадиокомпания «Новый век» и интернет-газета «Реальное время».

Фото: баскетбольный клуб «Крылья Барса»

В декабре 2022 года в спорткомплексе «Тулпар» состоялся турнир по стритболу на колясках 3Х3, посвященный декаде инвалидов. В соревнованиях принимали участие восемь команд, разделенных на две подгруппы по степени тяжести имеющихся травм у паралимпийцев. Турнир выиграла местная команда «Крылья Барса». «Реальное время» раскрывало подробности с места событий.

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Маргарита Головатенко