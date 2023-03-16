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В России за сутки подтвердились 13 009 случаев заражения коронавирусом

11:24, 16.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки подтвердились 13 009 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки коронавирус в России выявили у 13 009 человек. Всего в стране на 16 марта зарегистрировано 22 467 942 случая заражения COVID-19.

Госпитализировали за сутки 1 103 заболевших. В связи с выздоровлением за сутки выписали 11 360 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечился 21 817 461 россиянин.

Умерли от СOVID-19 за сутки 38 жителей России. С начала пандемии в стране от коронавируса скончались 396 734 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов
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