Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* снова задержала полиция

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержали полицейские. Его подозревают в демонстрации экстремистской символики, пишет URA.RU.

Как рассказал адвокат Владислав Идамжов, его подзащитного задержали за пост в соцсети. В ближайшее время экс-мэра доставят в суд.

— Проблема в том, что Ройзман* не зарегистрирован в «ВК». Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе, к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в «ВК» порядка 20, — сказал адвокат.



Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в августе прошлого года против Ройзмана* возбудили дело по статье о дискредитации ВС РФ (280.3 УК РФ), причина — ролик на его youtube-канале. Вину политик не признает. Суд трижды штрафовал бывшего градоначальника, но в рамках административных дел.

В ноябре прошлого года Ройзмана* добавили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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Айрат Назипов