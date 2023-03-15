За сутки в Татарстане зафиксировали 181 случай COVID-19
В Татарстане за последние сутки COVID-19 подтвердился у 181 человека. Всего на 15 марта в республике зарегистрировали 200 917 случаев заражения коронавирусом.
Госпитализировали за сутки 26 татарстанцев. Вылечился от COVID-19 с начала пандемии 197 571 житель республики, за последние сутки — 203.
Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
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