За сутки в Татарстане зафиксировали 181 случай COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки COVID-19 подтвердился у 181 человека. Всего на 15 марта в республике зарегистрировали 200 917 случаев заражения коронавирусом.

Госпитализировали за сутки 26 татарстанцев. Вылечился от COVID-19 с начала пандемии 197 571 житель республики, за последние сутки — 203.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Демина