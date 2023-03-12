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В России за сутки подтвердились 11 985 случаев заражения COVID-19

11:26, 12.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки подтвердились 11 985 случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России коронавирус выявили у 11 985 человек, госпитализированы 758 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 423 093 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 12 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 218 пациентов. Всего вылечившихся — 21 770 130 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 37 россиян. Всего от инфекции скончались 396 586 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Илина Хакимова
ОбществоМедицина

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