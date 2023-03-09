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В Татарстане за сутки зарегистрировали 176 новых случаев заражения коронавирусом

11:20, 09.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зарегистрировали 176 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 19 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 9 марта в Татарстане зарегистрировано 199 811 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 196 161 человек, в том числе 297 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
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