В России за сутки выявили 10 449 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За последние сутки в России выявили 10 449 случаев заболевания коронавирусом, госпитализирован 1 801 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 363 740 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом



По данным на 7 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 373 человек, всего выздоровевших — 21 700 795 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 42 россиян, всего от инфекции скончались 396 378 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко