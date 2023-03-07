За сутки в Татарстане зарегистрировали 173 случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 173 случая заражения коронавирусом. Госпитализировали за сутки 41 человека. За весь период пандемии в республике подтвердилось 199 468 случаев COVID-19.

По данным оперштаба России, за сутки в Татарстане выздоровели 170 человек. Общее число выздоровевших в республике достигло 195 581 человека.

Умерли за весь период 2 010 заболевших. За сутки летальных случаев не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко