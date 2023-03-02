В Татарстане сокращается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За прошедшую неделю в Татарстане зарегистрировано 15 718 случаев заражения гриппом и ОРВИ, что на 32,8% меньше, чем за предыдущие семь дней. Показатель ниже эпидемиологического порога на 31%, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По ее словам, превышение эпидемиологического порога в Татарстане сохраняется только среди взрослого населения. Оно составляет 4%.

— Мы отмечаем уменьшение доли находок вирусов гриппа в структуре циркуляции общих вирусов респираторных инфекций среди населения. Если ранее, так скажем, на пике заболеваемости, вирусы гриппы составляли 80%, то за последнюю неделю положительных находок вируса гриппа только 44%. В структуре на сегодня преобладает грипп В, — рассказала Любовь Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По ее словам, за весь период эпидемиологического сезона, который начинается с 1 сентября, вирусы гриппа выделены в 4 636 случаях. Больше половины — 56% — пришлось на грипп А, а 44% — на грипп В.

В конце января 2023 года замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в республике не зарегистрировано случаев смерти от гриппа. «Мы сегодня можем говорить о том, что пиковые значения, как я сказал, миновали», — сказал он.

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Татьяна Демина