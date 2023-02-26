За сутки в России зафиксировали 9 574 случая коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в России выявили 9 574 случая заболевания коронавирусом, госпитализированы 880 человек. Всего в стране зарегистрировано 22 253 137 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом

Согласно данным на 26 февраля, за сутки, в связи с выздоровлением от коронавируса, выписали 9 774 человека, всего выздоровевших — 21 591 237 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки коронавирус унес жизни 31 россиянина, всего от инфекции скончались 396 035 человек.

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Илина Хакимова