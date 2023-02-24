За сутки в Татарстане зарегистрировали 160 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 160 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 27 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 24 февраля в Татарстане зарегистрирован 197 771 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 193 952 человека, в том числе 167 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.



Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Айрат Назипов