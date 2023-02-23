За сутки в России выявили 14 721 случай заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 14 721 случай заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 632 человека. Всего заболевших по стране выявили 22 218 663 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом



По данным на 23 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 15 028 человек, всего выздоровевших — 21 557 637 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 37 россиян, всего от инфекции скончались 395 938 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко