За сутки в России выявили 14 721 случай заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 14 721 случай заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 632 человека. Всего заболевших по стране выявили 22 218 663 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
По данным на 23 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 15 028 человек, всего выздоровевших — 21 557 637 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 37 россиян, всего от инфекции скончались 395 938 человек.
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