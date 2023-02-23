В Татарстане за сутки зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусом, госпитализированы 44 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 30 ноября в Татарстане зарегистрировано 197 611 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 193 785 человек, в том числе 151 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко