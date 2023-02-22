Ночью в Татарстане похолодает до -23 градусов
В ночь на четверг, 23 февраля, а также утром в Татарстане ожидается от -10 до -15 градусов. При прояснениях температура опустится до -18..-23°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Днем в четверг в Татарстане ожидается от -8 до -13 градусов. Синоптики также прогнозируют местами метель и сильный снег в отдельных районах республики.
Ожидается умеренный северо-западный, северный ветер. Местами его порывы могут достигать 15—18 м/с. На дорогах гололедица.
Сегодня в Татарстане установилась облачная с прояснениями погода. Местами наблюдается снег, в отдельных районах — метель.
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