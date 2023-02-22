Сегодня в Татарстане метель и до -8 градусов

В среду, 22 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдет умеренный снег, в отдельных районах — метель.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. В Казани прогнозируется от -6 до -8°С, в Набережных Челнах — от -4 до -7°С.

Также ожидается умеренный северо-восточный ветер. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Татарстане ночью при прояснениях температуры могут опуститься до -20 градусов. В целом ожидается от -10 до -15°С и ветер порывами до 15—16 м/с.

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Татьяна Демина