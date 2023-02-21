За сутки коронавирусом заразились 11 277 россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 11 277 человек, госпитализированы 1 830 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 189 988 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 21 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 13 994 пациента. Всего вылечившихся — 21 527 201 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 38 россиян. Всего от инфекции скончались 395 867 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко