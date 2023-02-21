В Татарстане за сутки зарегистрировали 149 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 149 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 44 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 21 февраля в Татарстане зарегистрировано 197 313 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 193 374 человека, в том числе 166 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко