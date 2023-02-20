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За сутки в России выявили 12 076 случаев заболевания коронавирусом

11:12, 20.02.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 12 076 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 12 076 человек, госпитализированы 639 граждан. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 22 178 711 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 20 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 398 пациентов. Всего вылечившихся — 21 513 207 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 30 россиян. В общей сложности от инфекции скончались 395 829 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
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