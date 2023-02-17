Депутат Госдумы от Татарстана выступил против изменений налогообложения нефтяной отрасли

Депутат Госдумы от Татарстана Артем Прокофьев в пятницу выступил против переписывания налогообложения нефтяной отрасли, которое может ударить по бюджету Татарстана.



По его словам, с одной стороны, изменения в Налоговый кодекс рассчитаны на уменьшение дисконта на российскую нефть и увеличение доходов федерального бюджета, но вместе с тем принятие законопроекта приведет к уменьшению доходов региональных бюджетов, и прежде всего это касается регионов-доноров, как Татарстан.

— На мой взгляд, подобные законопроекты должны тщательно обсуждаться как в Государственной думе, так и с регионами. Однако указанный законопроект был вчера внесен в повестку заседания Госдумы с голоса, то есть первоначально его не было в повестке у депутатов. Стремительно рассмотрен в первом чтении, а на подготовку поправок к законопроекту депутатам выделили всего один час! А уже сегодня законопроект рассмотрели сразу во втором и третьем чтениях, — возмутился Прокофьев.

Он указал, что предложил отложить вступление закона в силу для оценки последствий для региональных бюджетов и выработки необходимых мер поддержки при наличии такой потребности.

В январе президент России Владимир Путин поручил Кабмину представить предложения по уточнению методики расчета цен на нефть и нефтепродукты для налогообложения.

Еще в январе прошлого года «Реально время» рассказывало, как высокие цены на нефть помогут экономике Татарстана.



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Маргарита Головатенко