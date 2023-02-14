За сутки в Татарстане зарегистрировали 99 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 99 человек. В общей сложности на 14 февраля в республике зафиксировали 196 424 случаев заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 75 заболевших коронавирусом жителей Татарстана, тогда как днем ранее было 24. Вылечились от него с начала пандемии 192 536 человек, за последние сутки 58 татарстанцев.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 14 февраля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов